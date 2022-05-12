ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بمكتبه في ديوان رئاسة وزراء الحكومة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أكد تكريس اللقاء لمتابعة المستجدات السياسية.

وبحسب البيان تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات لأنها الحل الجذري للأزمة الليبية.

ومن جانبها أكدت المستشارة الأممية بأنها التقت بالدبيبة بناءً على طلبه، مؤكدةً خلال اللقاء على أهمية ضمان إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم في أقصر إطار زمني ممكن من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي.

واختتمت بالقول :” كما أكدت في اللقاء على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض بغية إتاحة المجال لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية”.