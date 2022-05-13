أستراليا – أعلن وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، أن سفينة استطلاع عسكرية صينية شوهدت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا، قبالة ساحلها الغربي.

وقال داتون للصحفيين، اليوم الجمعة، إن تسجيل ظهور “سفينة عسكرية صينية قادرة على جمع معلومات استخباراتية” تم من قبل القوات البحرية الأسترالية صباح اليوم الجمعة، مضيفا: “كانت تمر على بعد 250 ميلا بحريا شمال غرب بروم (الواقعة على الساحل الغربي للقارة الأسترالية) وتحركت إلى الشمال الشرقي بسرعة 12 عقدة، محيطة بالقارة”.

وأشار إلى أن موظفي وزارة الدفاع الأسترالية لم يروا سابقا “سفينة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تتجه إلى هذا أقصى الجنوب”.

كما أكد الوزير أن مهام السفينة كانت تضم “جمع معلومات استخباراتية طول الخط الساحلي”، موضحا: “كانت تبحر قريبا من منشآتنا العسكرية ووسائل خدمة المخابرات الوطنية الواقعة على الساحل الغربي لأستراليا”.

ودقق أن السفينة التي اقتربت من السواحل الأسترالية “كانت تدخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد”.

المصدر: تاس