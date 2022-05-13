أسعار الذهب تسجل مستويات هي الأولى في نحو 4 أشهر

أسعار الذهب تسجل مستويات هي الأولى في نحو 4 أشهر

لندن – تراجعت أسعار الذهب في بورصة لندن للمعادن LME، اليوم الجمعة، دون مستوى 1800 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى منذ 4 فبراير من العام الجاري (2022).

وبحلول الساعة 16:18 بتوقيت موسكو، انخفض سعر المعدن النفيس بنسبة 1.4% ووصل إلى مستوى 1799 دولار للأونصة، إلا أنه جرى تداول المعدن الأصفر بعد ذلك فوق مستوى 1800 دولار للأونصة.

وفي ظل تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية انخفضت أسهم شركات تعدين الذهب، وبحلول الساعة 16:32 بتوقيت موسكو، تراجع سهم شركة Polyus في بورصة موسكو بنسبة 2.3% وسهم شركة Polymetal بنسبة 1.7%.

المصدر: تاس