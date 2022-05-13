الولايات المتحدة – أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أن شراءه المزمع لـ”تويتر” بقيمة 44 مليار دولار “معلق مؤقتا” بانتظار التفاصيل بشأن الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب مؤسس شركة “تسلا” في تغريدة على “تويتر”: صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل المعلقة التي تدعم العملية الحسابية القائلة بأن الحسابات المزورة/ المزيفة تمثل بالفعل أقل من 5٪ من المستخدمين”، مشيرا إلى أنه متشكك في أن عدد الحسابات غير الأصلية منخفض جدا.

وتأتي تغريدة ماسك بعد يوم من طرد شركة التواصل الاجتماعي لاثنين من كبار مديريها.

وقال موقع “تويتر” إن الشركة أوقفت معظم عمليات التوظيف مؤقتا، باستثناء الأدوار المهمة، وإنها “تتراجع فيما تتعلق التكاليف غير المتعلقة بالعمالة لضمان مسؤوليتنا وكفاءتنا”.

هذا وتراجع سعر سهم “تويتر” في التعاملات قبل افتتاح السوق.

المصدر: AP