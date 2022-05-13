ليبيا – قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج إنه تم الاتفاق مع غرف التجارة والصناعة على وضع تصور لتنويع الاقتصاد الوطني، ووضع مقترحات بشأن الأمن الغذائي، وأساليب السيطرة على إرتفاع الأسعار، وتشديد الرقابة على جودة السلع المستوردة والمنتجة.

الحويج وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أكد على اتفاق الوزارة مع الغرف على ضرورة إنشاء ديوان الحبوب ولو عن طريق الخاص للسيطرة على المخزون الإستراتيجي من الحبوب وأهمها القمح، وأن تقوم كل غرفة بتجديد الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمات التي تعطى لها أولوية.

وبحسب وزير الاقتصاد، فقد تم الاتفاق كذلك على تفعيل القوانين بشأن الأنشطة المحظورة على غير الليبين ممارستها، مثل الخدمات والتجارة ومتاجر الخضروات والفواكه واللحوم وضرورة قصرها على الليبيين.