ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماع متابعة مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في مكتب الأخير بالعاصمة طرابلس.

وأشار بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع تم تكريسه لمتابعة الإنفاق العام والتاكيد على مبدأ الشفافية والإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية وإصدار التقارير اللازمة من كافة المؤسسات بشأن مصروفاتها وبشكل شهري.

وأشاد الدبيبة بعمل المصرف الجاد مع مؤسسة النفط بطرابلس ووزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال لمطابقة الإيرادات النفطية وتنفيذ ميزانية المؤسسة الاستثنائية لزيادة الإنتاج وإنجاز مصروفات شهر رمضان وعلاوة الأبناء ومرتبات شهري مارس وأبريل والعمل حاليا على صرف شهر مايو لكافة مؤسسات الدولة.