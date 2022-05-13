الروبل الروسي يصعد إلى مستويات قياسية هي الأولى في أكثر من عامين

الروبل الروسي يصعد إلى مستويات قياسية هي الأولى في أكثر من عامين

روسيا – تواصل العملة الروسية للجلسة الثالثة على التوالي الصعود أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، ويأتي ذلك على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وبحلول الساعة 10:36 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 63.07 روبل، وقبل ذلك في مستهل تعاملات اليوم تم تداول الدولار دون مستوى 63 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2020.

في حين جرى تداول العملة الأوروبية (اليورو) عند مستوى 65.35 روبل، وقبل ذلك في بداية التعاملات تم تداول اليورو دون مستوى 65 روبلا، وذلك لأول مرة منذ يونيو 2017.

المصدر: RT + نوفوستي