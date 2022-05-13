ليبيا – استعرض وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد مع مسؤولين أمنيين وديبلوماسيين آلية منح تأشيرات العمل للعمالة الأجنبية.

بيان صحفي صدر عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أكد إن هذا جاء خلال لقاء جمع العابد بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد.

وأضاف البيان إن اللقاء الذي حضره أيضا مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومندوبين عن جهاز المخابرات والأمن الداخلي تابع عدة ملفات أبرزها آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن منح التأشيرات مع السفارات الليبية بالخارج لتنظيم عملية الدخول.

وتابع البيان إن هذا التنسيق يتماشى مع جهود وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال لضبط سوق العمالة من خلال منصة وافد الرقمية ولتفعيل الاشتراطات المطلوبة لمنح أذونات الإستخدام عبر الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.