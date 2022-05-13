ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري على ما وصفه بـ”الاقتتال السياسي” داخل مجلس الأمن على اختيار المبعوث الأممي الجديد، فيما تُترك المسائل الرئيسية لأزمة ليبيا، كالإرهاب والفوضى وإغلاق جماعات مسلحة لحقول وموانئ نفطية.

الفيتوري أشار في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية انعكست بالتأكيد على ليبيا، وجعلتها أرضًا خصبة لعراك سياسي جديد بين روسيا وأميركا .

وأضاف الفيتوري: “ولا نستبعد أن تكون أزمة النفط، التي تشهدها ليبيا نابعة من أطراف تعمل لصالح إحدى هذه القوى”.