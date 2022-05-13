ليبيا – تابعت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني عمل مشروع منحة الزوجة والأولاد خلال لقائها الخميس مع مدير المشروع ومشرف عام مشروع الزوجة والاولاد.

اللقاء ركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية حول صرف منحة الزوجة غير العاملة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، حيث يتم حاليًا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بهن، بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لتبدأ بعد ذلك عملية صرفها.

كما تطرق اللقاء إلى استكمال الملاحق الخاصة بمنحة الأولاد عن الأشهر السابقة فيما يتعلق بصرف منحة الذين قاموا بتعديل أو إضافة أرقام حساباتهم وتمت الموافقة عليها من قبل المصارف على أن يتم صرفها خلال الأيام القادمة.