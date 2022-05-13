روما – تأهلت النجمة التونسية، أنس جابر، إلى الدور قبل النهائي لبطولة روما للتنس لفئة الألف نقطة التي تقام على الملاعب الترابية.

ونجحت أنس جابر في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على اليونانية ماريا سكاري، المصنفة رابعة، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (1-6) و(67-5) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وستكون النجمة التونسية، المصنفة سابعة عالميا، في الدور قبل النهائي، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع الروسية داريا كاساتكينا مع السويسرية جيل بيلين تايشمان.

وتسعى أنس جابر (27 عاما) لتحقيق لقبها الأول في روما والثاني في بطولة من فئة الألف نقطة، بعد تتويجها بلقب بطلة بدورة مدريد يوم السبت الماضي، محققة لقبها الأكبر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن.

المصدر: RT