ليبيا – رأى الخبير السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن الموقف التركي مرتبك في الاختيار بين رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا وغريمه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ولم يحسم الاختيار لأحدهما.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “الأتراك يخشون من فتحي باشاآغا واستمراره للحفاظ على تواجدهم وتأثيرهم المباشر على الأحداث في ليبيا”، مشيرًا إلى أنه يعتبرونه واجهة عارضة ومؤقتة فرضتها ظروف معينة لتيار وطني ليبي واسع قوي لن يقبل باستمرار النفوذ الأجنبي وعلى رأسه التركي.

وأكد المرعاش أن زيارة باشاآغا إلى إسطنبول لن تغير شيئًا من موقف تركيا.