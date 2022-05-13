ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن القيادي بمدينة مصراتة ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان القيادي بجماعة الإخوان يريد تغيير سياسته العدائية تجاه مصر، مشيرًا إلى أن موقفه بتأييد بيان المغرب ومصر حو ل دعم التوافق الليبي يعد محاولة للابتعاد عن توجهات وأيديولوجية التنظيم، بعد الخلافات الأخيرة وتغيير رئاسة حزب العدالة والبناء الذي كان يترأسه وتشكيله لحزب جديد.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن صوان يريد إرسال رسالة مفادها أن الحزب الديمقراطي الذي يرأسه منفتح على جميع الأطراف، وأن سياسته تقوم على المشاركة والحوار مع الجميع؛ خلافًا لما كان متبعًا إبان رئاسته لحزب العدالة والبناء الإخواني.