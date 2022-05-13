إنجلترا – خطف النجم البلجيكي كيفن دي بروين الأضواء في الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ومضيفه وولفرهامبتون امس الأربعاء، المؤجلة من الجولة الـ33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز دي بروين ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق (7 و16 و24) وهو ثالث أسرع “هاتريك” يوقع عليه لاعب منذ بداية المباراة طوال تاريخ “البريميرليغ”، وذلك وفقا لموقع “أوبتا” للأرقام والإحصاءات.

ويأتي دي بروين في المركز الثالث خلف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، الذي سجل ثلاثية في شباك أستون فيلا خلال 16 دقيقة في مايو 2015، و”هاتريك” دوايت يورك في شباك أرسنال بعد 22 دقيقة من صفارة بداية المباراة في فبراير 2001.

كما أفاد الحساب الرسمي لأوبات على موقع “تويتر” أن كيفن دي بروين رفع رصيده إلى 84 هدفا، إضافة إلى 116 تمريرة حاسمة، ليساهم في تسجيل 200 هدف خلال 305 مباريات خاضها في جميع المسابقات بقميص السيتي، ووقع هذا الموسم على أفضل حصيلة تهديفية له بواقع 17 هدفا.

المصدر: وكالات