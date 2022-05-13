ليبيا – أكد النقيب العام للمعلمين عبد النبي النف أن هناك فروقات مالية تتجاوز 35 ألف دينار لكل معلم بعد استلام النقابة الحكم النهائي بشأن المستحقات المتأخرة تنفيذًا للقانون رقم 4 الصادر في 2018.

النف وفي تصريح مرئي وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أشار إلى أن الإدارة القانونية والمالية بالنقابة باشرت العمل في استيفاء الإجراءات لتسوية مرتبات منتسبي القطاع من موظفين وعمال، بما في ذلك المتقاعدون منذ صدور القانون،

ولفت إلى أن التأمين الصحي من ضمن هذه الاستحقاقات.

كما طالب النف نقابات المعلمين باستكمال استحقاق تسجيل العضويات لكل المعلمين خلال 3 أسابيع؛ لإحالة الكشوفات إلى الخبير المالي للإجراء.