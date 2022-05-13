ليبيا – افتتحت وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات نزيهة بن حامد الأربعاء بمقر مركز الخبرة القضائية والبحوث قسم (التحاليل والسموم)، بحضور عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضو الغزوي، ورئيس مركز الخبرة والبحوث المستشار خالد دياب، ومدير نيابة المخدرات بمكتب النائب العام، وعدد من الخبراء ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والعاملين كافة بالمركز.

الوكيلة اطلعت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل خلال حفل الافتتاح على قسم التحاليل والسموم، الذي تم تجهيزه بكل ما يلزم من معامل حديثة، واستمعت خلالها لشروح وافية من قبل الأطباء حول التعامل مع اغلب المسائل والقضايا ذات العلاقة بالتحاليل المخبرية المختلفة التي ترتبط بشكل وثيق بالمحاكم والنيابات.

من جانبهم ،تحدث الحضور باستفاضة عن آلية عمل القسم الجديد والمهام المنوطة به، كما تم التطرق إلى احتياجات ومستلزمات هذا القسم.

يُشار إلى أن مجهودات وزارة العدل في الاطلاع باستكمال اي نقص في الوزارة والجهات التابعة، في خطى حثيثة تقوم بها وزيرة العدل وكل العاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها، من خلال التجهيزات التي منحت بهذا الشأن ضمن خطة التنمية والتطوير التي تهدف إليها حكومة تصريف الأعمال.