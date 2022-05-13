ليبيا- قال المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد إن التجارب السابقة للقيادي الإخواني محمد صوان تطرح جميع الاحتمالات حول نوايا الرجل من تأييده لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا، مشيرًا إلى أنها قد تكون مناورة سياسية تهدف إلى تقسيم الآراء بين مؤيد ومعارض؛ كي يضع بادرة إيجابية قد يحتاج لها في وقت لاحق أو لتحقيق مكاسب سياسية.

بلعيد وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” عبر عن آماله في أن تكون تلك الخطوة بادرة إيجابية في طريق الوفاق الليبي الحقيقي، قائلاً إنها جاءت بسبب الانقسام الحاصل في تنظيم الإخوان المسلمين بليبيا؛ فشطر منه يدعم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، فيما الشطر الآخر يرى أنه آن الأوان للوفاق الذي يشمل الجميع.

وحول مدى اقتناع الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا مثل حكومة باشاغا والبرلمان بمثل هذا الموقف، قال بلعيد إن من يعمل في السياسة ليس ساذجا كي تمر عليه مثل هذه الحيل؛ مضيفا: “لا أظنها وغيرها تمر”.