بوتين يبحث مع شولتس إجلاء المدنيين من “آزوفستال” وسير المفاوضات بين موسكو وكييف

بوتين يبحث مع شولتس إجلاء المدنيين من “آزوفستال” وسير المفاوضات بين موسكو وكييف

روسيا – أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ أسابيع، تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني، أولاف شولتس، ناقشا خلاله آخر مستجدات الوضع في وحول أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان لها أن الزعيمين “واصلا مناقشة الوضع في أوكرانيا مع التركيز على النواحي الإنسانية”، مضيفا أن بوتين “أوضح بالتفصيل المنطق والأهداف الرئيسية للعملية الروسية المتواصل في أوكرانيا وأطلع شولتس على الإجراءات التي يجري اتخاذها بغية ضمان أمن المدنيين”.

وتابع البيان: “كما تم تناول العملية التي نفذت بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين الذين كانوا محتجزين من قبل القوات الأوكرانية في مصنع “آزوفستال” بمدينة ماريوبول، بالإضافة للإشارة إلى المخالفات الجسيمة المتواصلة لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل المسلحين الذين يتبعون الإيديولوجيا النازية واستخدامهم أساليب إرهابية غير إنسانية”.

وأطلع بوتين شولتس، وفقا للبيان، على “التقييمات المبدئية بشأن واقع الوضع في المفاوضات الروسية الأوكرانية التي سدت كييف بالفعل الطريق أمامها”.

وذكر البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المناقشات بشأن المسائل المذكورة خلال اتصالات عبر قنوات مختلفة.

المصدر: RT