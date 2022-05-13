لبنان – اتهم رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان جبران باسيل، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بالعمالة إلى إسرائيل، معتبرا أنه “جزء من المشروع الإسرائيلي في لبنان”.

وكتب باسيل في تغريدة عبر “تويتر”: “سمير جعجع لم يتوقف يوما من أن يكون جزءا من المشروع الإسرائيلي بلبنان. إسرائيل التي احتلت أرضنا ودمرت بلدنا عدة مرات، والتي تعرقل استخراجنا للنفط والغاز.. إسرائيل التي تعتدي كل يوم علينا بالجو وبالبحر والتي تركت لنا نصف مليون لاجئ فلسطيني على أرضنا.. إسرائيل التي أدخلتنا بحروب أهلية… والتي تتقصد أن تضرب لنا كل سنة موسمنا السياحي، ولا تريد للبنان أن يزدهر”.

وأضاف: “إسرائيل التي لم ترد يوما الخير للبنان، وهدفها ضرب الاستقرار. تارة تُشغّل جعجع بالمباشر، مثل أيام الحرب، وتارة بالواسطة، مثل هذه الأيام، عبر حلفائها الإقليميين، الذين يعطوه المال، ويشغلوه مثل أي عميل لديه مشغل بكل جهاز مخابرات أجنبي بيشتغل بالبلد”.

واعتبر أن “الذي يصوت لحزب القوات (في الانتخابات النيابية يوم الأحد)، يصوت لكل هذا.. وأنتم تعرفون لماذا تعرض الوجود المسيحي في لبنان.. أنظروا إلى حروب إسرائيل والغرب شو كانت نتيجتها على المسيحيين”.

المصدر: RT