فلسطين – ثمن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، عزت الرشق، موافقة البرلمان العراقي في القراءة الأولى على مشروع قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وقال الرشق في تغريدة على “تويتر”: “نثمّن إقرار البرلمان العراقي قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني بالقراءة الأولى”، معتبرا أن “القرار يعكس أصالة الموقف العراقي في دعم نضال شعبنا وعدالة قضيته، كما أن رفض كافة أشكال التطبيع مع العدو ينسجم مع مواقف كل الشعوب العربية والإسلامية، وندعو كل البرلمانات في أمتنا للاقتداء به”.

المصدر: RT