ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي لجنة مجلس النواب إلى التعاون في توحيد بنود اجتماع القاهرة القادم بشأن القاعدة الدستورية.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إنهم شددوا في لقاء القاهرة على ضرورة توحيد بنود الاجتماعات. مشيرًا إلى تمسك لجنة النواب بطرح بند التعديل الثاني عشر الذي رفضه مجلس الدولة.

وأكد أنه في حال استمرت لجنة النواب في موقفها فإنه يستبعد اتفاق لجنتي المجلسين، قائلًا في الوقت نفسه إنهم حصلوا على تطمينات من رئيس المجلس خالد المشري بشأن هذا الملف.

ووفق حويلي، فإن مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية اليوم الخميس بفندق كونثيا، لعرض تقرير لقاء لجنة التوافقات الدستورية في القاهرة.

وأوضح أن الأعضاء سيناقشون بند تعديل اللائحة الداخلية بشأن مرحلة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

حويلي أضاف أن التعديلات التي ستطرح في الجلسة الرسمية اليوم الخميس بطرابلس، تشمل إلزام الأعضاء بالحضور والمشاركة في التصويت في حال اتخاذ القرارات وإلغاء الإجراء السابق القاضي بتوكيل الأعضاء بعضهم بعضًا إذا تعذر حضور أي منهم.