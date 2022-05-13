ليبيا- أكد تقرير ميداني مشاركة ليبيا مع عدة دول في فعاليات معرض ديبلوماسي للإرث الثقافي تم تنظيمه في جامعة مقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأميركية واشنطن.

التقرير الذي نشره موقع “ذا واشنطن إنفورمر” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أوضح أن المعرض مثل فرصة للديبلوماسيين بمختلف السفارات في واشنطن ومن بينها الليبية لعرض والتباهي بالأطعمة المحلية والفنون والموضة والجوانب الثقافية الأخرى للبلدان.

ونقل التقرير عن بعض الزوار رغبتهم في معرفة المزيد عن الميول السياسية للدول والقادة في ليبيا ومن بينهم العقيد الراحل القذافي مشيرا إلى أن الطاولات التي أدارها الديبلوماسيون الليبيون اعتبرت من أكثر الطاولات شعبية لأنهم كانوا يقدمون أطباق مليئة بلحم الضأن والفاصوليا والتمر وأكلة الكسكسي.

ترجمة المرصد – خاص