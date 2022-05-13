رئيس بعثة الجامعة العربية يلتقي وزير الداخلية اللبناني

لبنان – التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد رشيد خطابي، بوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في إطار جولة على الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الانتخابات النيابية.

وخلال اللقاء، استعرض مولوي الترتيبات التنظيمية والأمنية المتخذة في إطار الإعداد لهذه الانتخابات، مؤكدا أن الوزارة استكملت كافة الاستعدادات الضرورية لضمان بيئة انتخابية، كما عملت على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعمال مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والحياد، وتيسير عملية الاقتراع لفائدة المواطنين وممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بمختلف فئاتهم.

وشدد على أهمية المشاركة السياسية في هذا الاستحقاق. وفي سياق استعراض هذه الإجراءات، مؤكدا أن المصالح المعنية أولت عناية خاصة بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لصالحم التسهيلات اللوجستية في غالبية مراكز التصويت، مع تحديد مواقيت خاصة بهذه العملية.

كما أكد مولوي الاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل البعثة، والقيام بمهمتها الرقابية في أحسن الظروف.

المصدر: RT