إسيانيا – دك فريق ريال مدريد شباك ضيفه ليفانتي بستة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في ختام منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الفريق الملكي التسجيل مبكرا عبر مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي، في الدقيقة 13، وبعد ست دقائق فقط ضاعف مواطنه المهاجم كريم بنزيما النتيجة، قبل أن يضيف المهاجم البرازيلي رودريغو الهدف الثالث بحلول الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم وقع الجناح البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور على ثلاثية “هاتريك” في الدقائق (45، 68، 83) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ورفع ريال مدريد، الذي حسم لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، رصيده بعد هذا الفوز إلى 87 نقطة.

في المقابل، يتذيل ليفانتي ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، ويبدو أنه في طريقه إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT