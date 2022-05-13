سبارتاك موسكو يكشف عن خسائر النادي بعد إنهاء التعاون مع شركة “نايكي”

سبارتاك موسكو يكشف عن خسائر النادي بعد إنهاء التعاون مع شركة “نايكي”

روسيا – تحدث المدير التجاري لنادي سبارتاك موسكو الروسي لكرة القدم، رستم محمودوف، عن خسائر النادي، جراء إنهاء التعاون مع الشركة الأمريكية الشهيرة “نايكي – Nike” المصنعة للمعدات الرياضية.

ونقل موقع “سبورت-إكسبريس – Sport-Express” الروسي عن رستم محمودوف قوله: “ليس لدينا الحق في الكشف عن حجم عقد الرعاية، ولكن المبلغ مهم للإيرادات التجارية. كانت Nike شريكا موثوقا به دعم مبادراتنا التسويقية، وافتتاح متجر جديد، وأنشطة المؤسسة، وشاركت بنشاط في حياة وعمل شبكة امتياز (Spartak Junior)”.

وذكر المكتب الصحفي لنادي سبارتاك موسكو أن شركة “نايكي – Nike” أقدمت على هذه الخطوة على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، استبعاد النادي من المشاركة في المسابقة الأوروبية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن نادي سبارتاك موسكو يعمل بالفعل على إيجاد مورد جديد للمعدات الرياضية.

المصدر: “russian.rt.com”