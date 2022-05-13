إنجلترا – صرح أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر، بأن المهاجم السنغالي ساديو ماني هو لاعب ليفربول المفضل لديه في حقبة المدرب يورغن كلوب، والأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية 2022.

وقال كاراغر في مقالته بصحيفة “تيليغراف”: “كان هناك فقدان ذاكرة جماعي” حول مدى التقليل من شأن ماني وقت التوقيع معه من ساوثهامبتون قبل 6 سنوات، معترفا بأنه تعرض للإحراج بشأن شكوكه حول الصفقة.

وأوضح: “عندما انضم ماني إلى ليفربول أصدرت حكمي الفوري بشأن الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كتبت: أعتقد أن 30 مليون جنيه استرليني يعد مبلغا باهظا، هذه التغريدة (…) لم يتفق معها كثيرون”.

وأضاف “هذا يوضح عدم تأكدي من جودة ماني”.

وتابع أسطورة ليفربول: “عندما قلت هذا الأسبوع إنه سيتعين على ساديو ماني تجاوزي قبل أن يغادر ليفربول، كانت نصف مزحة، أي ناد يحاول خطفه من أنفيلد هذا الصيف يجب أن يواجه حصارا”.

وأكد: “ماني هو لاعب ليفربول المفضل لدي في حقبة يورغن كلوب، غالبا ما يتم الاستخفاف به والتقليل من شأنه. منذ يناير، تغيرت نزعة تجاهله، بينما كان محمد صلاح يستحوذ على كل الاهتمام”.

واختتم “إذا واصل ماني مستواه الحالي، فقد يسهم في تحقيق رباعية ليفربول المنشودة، ومنها كأس إنجلترا ضد تشيلسي في نهاية هذا الأسبوع، وسيكون أيضا مرشح البريميرليغ الأكثر حظا للفوز بالكرة الذهبية 2022”.

يذكر أن ساديو ماني (30 عاما) انضم إلى صفوف ليفربول مقابل 30 مليون جنيه استرليني، عام 2016 قادما من فريق ساوثهامبتون، وسجل 22 هدفا بقميص “الريدز” في جميع المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات