روسيا – أشار حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديورنيكوف، أن ظاهرة الهالة البصرية النادرة رافقت موكب النصر في مدينة بسكوف شمال غربي البلاد.

وكتب في قناته على تطبيق تيليغرام: “اليوم كان موكب النصر في بسكوف مصحوبا بظاهرة نادرة في الغلاف الجوي وهي الهالة الشمسية”، موضحا أن هذه الظاهرة تحدث عادة بسبب انكسار الضوء في بلورات الجليد في الغلاف الجوي العلوي.

ولفت إلى أن هذه الهالة ترتبط في التقليد الشعبي باقتراب تغيّر الطقس، وقال: “يؤكد الباحثون أيضا أن مثل هذه الهالة النقية كان ينظر إليها في القدم على أنها فال خير ووفرة”.

وقال فيديورنيكوف إن هذه الظاهرة البصرية التي بدت وكأنها توهج دائري حول الشمس، جعلت موكب الاحتفال بالذكرى الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى أكثر جمالا ووقارا.

المصدر: وكالات