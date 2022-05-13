أبوظبي – بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول مايكل كوريلا علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التقى المسؤول العسكري الأميركي في قصر الشاطئ، وبحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضافت الوكالة أن الانبين “تناولا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات