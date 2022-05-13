أوكرانيا – أفاد مسؤولون أمنيون روس إن الجيش البريطاني لا يزال يقود عمليات القوات المسلحة الأوكرانية على خط المواجهة.

وأضاف مسؤولو الأمن الروس نقلا عن مصادرهم في القوات المسلحة الأوكرانية،”منذ بداية عمليتنا الخاصة، كان الضباط البريطانيون يعملون باستمرار بالقرب من خط المواجهة، ويزورون مراكز القيادة الأوكرانية في أكثر الاتجاهات خطورة، ويقومون بإجراء تعديلات على إجراءات قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا. على سبيل المثال، في زابوروجي من أواخر أبريل إلى 6 مايو، انتقل هؤلاء الضباط باستمرار من موقع قيادة إلى آخر، ليس بعيدا عن خط المواجهة، من زاغرادوفكا، في موقع كتيبة المشاة الستين المنفصلة لقيادة الاحتياط للقوات المسلحة الأوكرانية إلى ألكساندروفكا”.

ووفقا لهم، بالإضافة إلى السيطرة المباشرة على القوات الأوكرانية، وتنسيق إجراءات القوات المسلحة الأوكرانية، فإن البريطانيين “يستخدمون جميع وسائل استطلاع الناتو ويستجيبون بسرعة لمداخلاته”.

وأكدت المصادر أن ذلك ساعد الأوكرانيين على تنظيم الدفاع في المناطق الرئيسية باستخدام كتائب تكتيكية في مناطق متفرقة.

وأضافت هذه المصادر أن إحدى النتائج الرسمية لعمل مجموعة الضباط البريطانيين هي تجميع خرائط للوضع العملياتي على الجبهة الأوكرانية لتوزيعها على العامة تحت “سقف” المعهد الأمريكي لدراسة الحرب (ISW)، ومقره واشنطن.

المصدر: نوفوستي