المغرب – أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الأول عبد الأمير الشمري إن الانتهاء من “داعش” في بلاده “بات قريبا جدا”، وأعلن استعداد العراق للتعاون مع جميع الدول لمكافحة الإرهاب.

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة “داعش” في مدينة مراكش المغربية، أضاف الشمري أن القوات الأمنية تلاحق عناصر التنظيم في المناطق النائية والجبال البعيدة عن المناطق السكينة، وأشار إلى أن العراق مستعد للتعاون مع جميع الدول لمكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها.

وذكرت “خلية الإعلام الأمني” أن الشمري أكد في كلمته على خطورة الإرهاب واستعرض “الإجراءات والتي قامت بها القوات المسلحة العراقية لمكافحة العناصر الإرهابية”.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه من العراق أيضا وزير الخارجية فؤاد حسين، أشاد الشمري “بالجهود التي تبذلها الدول العربية والعالمية لإنهاء وجود العصابات الإرهابية، وتنسيق العمل المشترك وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في هذه الدول”.

ويستضيف المغرب “الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش الذي يضم 84 دولة ومنظمة شريكة تابعة لعدد من دول العالم”.

المصدر: RT