إسرائيل – حصلت السلطات الإسرائيلية على التصوير المقطعي المحوسب (التصوير الطبقي المحوري) الذي أجري لجثمان الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلي” اليوم الجمعة، إن “هذا لا يساعد كثيرا في التحقيق، ويعتقد أنه بدون فحص الطلقة لا يمكن أبدا معرفة ظروف مقتلها”.

وتتخذ الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشددة في محيط الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس، تمهيدا لتشييع جثمان مراسلة قناة “الجزيرة” الفضائية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير بعد ظهر اليوم في مقبرة جبل صهيون المجاور للبلدة القديمة.

وقد وصل جثمان الراحلة أمس الخميس الى المستشفى الفرنسي في القدس، وبحسب المعلومات المتوفرة حاليا فإن الجثمان سينقل إلى كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باب الخليل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن “الحكومة الفلسطينية تمنع حاليا كل إمكانية لإجراء تحقيق مشترك”، في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وادعى أن “السلطة الفلسطينية تمنع حتى إمكانية لتلقي المعطيات الأساسية المطلوبة للتوصل إلى الحقيقة”، مضيفا: “أكرر توقعاتي بالقيام بتعاون مفتوح وشفاف وكامل، وأتوقع من السلطة ألا تتخذ أي خطوة من شأنها عرقلة التحقيق أو تلوثه”.

هذا وأفاد تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي بأنه لا يستبعد أي احتمال بخصوص قتل جنوده لأبو عاقلة، خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين.

في غضون ذلك، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاركة السلطات الإسرائيلية في التحقيق بمقتل أبو عاقلة “لأنها من ارتكبت الجريمة”، مؤكدا أنه سيتم تحويل القضية فورا إلى محكمة الجنايات الدولية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي+ RT