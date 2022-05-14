الكويت – اكد سفير إيران بالكويت، محمد إيراني، إن بلاده دعت الكويت للتفاوض حول حقل الدرة للغاز والنفط في طهران.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية أمس الجمعة عن السفير قوله إن “بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014”.

وأضاف السفير أن “وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد‭ ‬اللهيان اتصل بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، من أجل استئناف هذه المفاوضات في طهران، حيث كانت الدورة الأخيرة في الكويت”.

وفي وقت سابق، قالت السعودية والكويت في بيان مشترك إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

وترغب السعودية والكويت الدخول في المفاوضات مع إيران “كطرف تفاوضي واحد”. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشرط مقبولا من الجانب الإيراني أم لا.

و”حقل الدرة” من أهم الحقول الاستراتيجية لكل من السعودية والكويت، وسيصل إنتاجه بعد الانتهاء من تطويره إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، و84 ألف برميل من المكثفات النفطية يومياً.

ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من حقل الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.

المصدر: صحيفة الراي