ليبيا – دعا رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان عماد البناني إلى المحافظة على الدستور الذي صاغته لحنة منتخبة حتى تقديمه للشعب الليبي للاستفتاء عليه.

البناني وفي كلمة له خلال حفل معايدة أعضاء الحزب بمناسبة عيد الفطر المبارك نقلته قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، قال: “علينا أن نهيئ أنفسنا لمرحلة المصالحة والاستقرار ونجاح الانتخابات بقاعدة دستورية قوية متفق عليها”.

وطالب بالعمل على بناء المعادلة السياسية على أساس توافقي ينطلق من أصل المصالحة الوطنية الشاملة.