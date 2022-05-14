ليبيا – اعتبر مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أن عبد الحميد الدبيبة أكثر رئيس أنصف المظلومين والمسحوقين، ومنهم مهجرو المنطقة الشرقية.

الدرقاش قال في تدوينة له على موق التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن مهجرو المنطقة الشرقية الذين نستهم الامم المتحدة والمنظمات الدولية وعاداهم الكل وظلمهم الليبيون، وقف معهم الرئيس وخصهم بمنحة شهرية تخفف بعض ما نالهم من ظلمٍ وتهميش.

وتابع: “فشكراً لك سيادة الرئيس وجعلك الله دوماً معيناً المظلومين. ومع هذا لازال أمام الدبيبة الكثير ممن لحقهم الظلم يحتاجون لمن يرفع عنهم الظلم وفي مقدمتهم المسجنون ظلماً في سجون مليشيات المداخلة أخزاهم الله” بحسب قوله.