ليبيا- طالب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي القوى الوطنية بضرورة أن ترفع صوتها ضد عبث المنظمات الأجنبية بليبيا والليبيين وان تفضح دورها فيما وصل له الحال .

الزايدي دعا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المشاركين مع مركز الحوار ان يحددوا موقفهم تجاه شعبهم فلقد سقطت ورقة التوت التي حاول ان يستر بها عوراته وفقاً لوصفه.

وأضاف:” عود على بدء! الى المربع الاول ثانية الى مركز الحوار المشبوه ورحلات جنيف مدفوعة الثمن.. العنوان الخادع حوار الليبيين والحقيقة أمر يدبر بلبل! لكن اللعبة لن تنطلي من جديد”.