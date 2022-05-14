أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ80، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
- أوكرانيا تعلن خطة تعبئة لتجنيد مليون شخص
- الدفاع الروسية: قصفنا 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية وأسقطنا 13مسيرة
- جنود أوكرانيون يفضحون ممارسات جيشهم ويدعون زملاءهم إلى إلقاء السلاح
- روسيا تعثر على خرائط في ماريوبول تكشف عن مخططات سابقة لمتطرفي “آزوف” (فيديو)
ردود الفعل..
- شولتس يكشف “عما استنتجه” أمس أثناء مكالمته مع بوتين
- نائب ألماني يدعو لتقديم ضمانات أمنية لفنلندا والسويد قبل انضمامهما إلى الناتو
- تطوير التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة
- موسكو توضح رسميا موقفها من نية فنلندا والسويد الانضمام إلى “الناتو”
- تركيا توضح سبب معارضتها لفكرة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو
- نائب روسي يبشر “شعب أوسيتيا” بحدث كبير
- الهند تحظر تصدير القمح خوفا من تعرض أمنها الغذائي للخطر في ظل ارتفاع أسعاره عالميا
- صحيفة أمريكية تستخلص “العبر” من خطاب بوتين في ميونيخ عام 2007
- صحيفة صينية: إجراءات روسيا المضادة وجهت ضربة قوية للدولار
- خبيرة تشيكية تتهم الاتحاد الأوروبي بالكيل بمكيالين في عقوباته ضد روسيا
- نيويورك تايمز: مقاطعة دول لقمة الأمريكيتين ستوجه ضربة مذلة لبايدن
- الخزانة الأمريكية تبحث مع بنوك أجنبية تشديد القيود ضد روسيا
- الولايات المتحدة وآسيان تعلنان عن “أهمية الوقف الفوري” للأعمال القتالية في أوكرانيا
- مولدوفا تتفق مع روسيا على دفع ثمن الغاز باليورو
- ماليزيا تحث الولايات المتحدة على الصدق في حل القضايا الدولية
- ترامب ينتقد منح أوكرانيا 40 مليار دولار و”أسرنا تعاني من نقص الحليب”
- البنتاغون: واشنطن تعمل لاستيضاح تصريحات أردوغان عن فنلندا والسويد
- زيلينسكي: 37 سفارة أجنبية استأنفت العمل في كييف
- إيطاليا.. “خمس نجوم” تنفي عزمها مغادرة حكومة دراغي بعد إرسال أسلحة لأوكرانيا
- سيناتور أمريكي: لا يمكن أن يكون إفلاسنا ثمن نجاح أوكرانيا