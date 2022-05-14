الإمارات العربية – أكدت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت إن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعا اليوم في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على حرصهم البالغ للوفاء بما أرساه الراحل الشيخ خليفة من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، راجيا المولى أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

وأمس الجمعة، تم الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، عن سن 74 عاما. وتولى الشيخ خليفة الحكم إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نوفمبر 2004، وفي يناير 2014 أصيب بجلطة، فترك إدارة شؤون إمارة أبو ظبي لأخيه الشيخ محمد بن زايد.

المصدر: وام