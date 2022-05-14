واشنطن – أعرب وزير الخارجيّة الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن “الانزعاج العميق” للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة الجمعة في جنازة الصحفيّة الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقال بلينكن في بيان “شعرنا بانزعاج عميق لرؤية مشاهد الشرطة الإسرائيليّة تقتحم موكب جنازتها”.

وأضاف “كلّ عائلة تستحق أن تكون قادرة على دفن أحبّائها بطريقة محترمة وبلا عوائق”.

وتابع “نبقى على اتّصال وثيق بنظيرَينا الإسرائيلي والفلسطيني، وندعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء وتجنّب أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد صزحت “شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت تدين ما حصل، اكتفت بالقول “حين نقول إنّ (هذه المشاهد) مزعجة، فإننا بالتأكيد لا نبرّرها”.

وهاجم جنود إسرائيليون شبانا ورجالا كانوا يحملون نعش أبو عاقلة لنقله من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية إلى الكنيسة التي أقيمت فيها الصلاة، في محاولة على ما يبدو لنزع أعلام فلسطينية كان يحملها البعض، وبدا للحظة أن النعش سيسقط أرضا.

وقُتلت مراسلة قناة الجزيرة التي دخلت بيوت وقلوب الفلسطينيين والعرب، الأربعاء، برصاصة في جنين علمًا بأنّها كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار “صحافة” وخوذة واقية.

واتهمت قناة “الجزيرة” القطريّة القوّات الإسرائيليّة بقتل الصحفية “عمدا” و”بدم بارد”.

المصدر: أ ف ب