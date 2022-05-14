روسيا – قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة دولة الإمارات تعازيه في وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين بعث امس الجمعة ببرقيتي تعزية إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة وفاة رئيس الدولة.

وأشار بوتين في هاتين البرقيتين، وفقا للبيان، إلى أن “مرحلة بالغة الأهمية في تاريخ أبوظبي والإمارات العربية المتحدة عموما مرتبطة باسم الشيخ خليفة”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تميزت بـ”إنجازات باهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتقنية”.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن الشيخ خليفة “بذل الكثير من الجهود لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء بين الدولتين”.

وطلب بوتين من ولي عهد أبوظبي وحاكم دبي “نقل أخلص تعازيه إلى أقارب وأهالي المرحوم والشعب الإماراتي عموما”.

المصدر: RT