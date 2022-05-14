تطوير التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة

تطوير التعاون بين إيران وروسيا في مجال الطاقة

إيران – أكد المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية، محسن خجسته مهر، على تعزيز التعاون المشترك بين إيران وروسيا في مجال الطاقة.

وعقد لقاء الجمعة بين المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية وكبار مدراء شركة “غازبروم” الروسية على هامش أعمال اليوم الأول للمعرض الدولي الـ 26 للصناعات النفطية المقام في العاصمة الإيرانية طهران.

واتفق الجانبان على استمرار المحادثات في مختلف قطاعات الطاقة.

ويستمر المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيمياويات المقام حاليا في طهران حتى يوم الاثنين القادم.

المصدر: إرنا