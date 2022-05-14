أوكرانيا – فضح جنود أوكرانيون سقطوا في الأسر ممارسات الجيش الأوكراني، وأكدوا أنه يستهدف المناطق السكنية والمدنيين، كما دعا أحد الأسرى رفاقه إلى إلقاء السلاح، مؤكدا أن هذه الحرب لا تعنيهم.

وقال أحد الجنود الأسرى إن الجيش الأوكراني يطلق النار ويستهدف المدنيين دون تمييز، كما تحدث عن ممارسات هذا الجيش الترهيبية للجنود وجنود الاحتياط، مشيرا إلى أن قادة الجيش يستخدمون أساليب لترهيب المجندين وإجبارهم على القتال.

كذلك تحدث أحد الأسرى مؤكدا أن هذه الحرب لا تعني الجنود، ومشاركتهم فيها عبثية، داعيا زملاءه إلى إلقاء السلاح ووقف الأعمال القتالية لأن لا مصلحة لهم في هذه الحرب.

المصدر: RT