روسيا – ساد التعادل الإيجابي لقاء “ديربي” العاصمة موسكو، بين فريق لوكوموتيف وضيفه دينامو (3-3) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية دينامو موسكو كل من، فيودور سمولوف، وأرسين زاخاريان، ودانييل فومين في الدقائق (9، 33، 38 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل ثلاثية لوكوموتيف موسكو كل من، المدافع الكرواتي تين يدفاي، والمهاجم التشيكي يان كوختا، والمهاجم الهولندي كيرك غيرانو في الدقائق (28، 65، 72) على الترتيب.

ورفع دينامو موسكو رصيده بعد هذا التعادل إلى 53 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف فريق سوتشي الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق نيجني نوفغورود، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الجمعة، في افتتاح كنافسات هذه الجولة.

في المقابل، رفع فريق لوكوموتيف موسكو رصيده بعد هذا التعادل إلى 45 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT