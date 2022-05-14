الولايات المتحدة – أكد مغني الراب، سنوب دوج، إنه قد يشتري “تويتر” الآن بعد تعليق عرض رجل الأعمال، إيلون ماسك، البالغ 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي.

ونشر سنوب دوج ممازحا متابعيه وماسك تغريدة على حسابه على “تويتر” أشار فيها إلى أنه ربما يضطر لشراء “تويتر”.

وقال سنوب أيضا إنه “سيمنح الجميع علامة اختبار زرقاء على الفور، حتى تلك الروبوتات التي تحتوي على 10 أحرف فى أسمائها”.

وغرد لاحقا: “الخط الأول من العمل، إنترنت مجاني على الطائرات!!! 29 دولارا مقابل ساعة واحدة”.

وتفاعل رواد “تويتر” مع تغريدة سنو، معتبرين أنه قد أصبح هناك منافس جديد لماسك قد يقلب الموازين.

جاء هذا بعدما أعلن إيلون ماسك أنه يعلق محاولته للاستحواذ على موقع “تويتر”، وذلك بعد أسابيع من الموافقة على الحصول على الشركة الخاصة فى صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وكتب ماسك على “تويتر” إن صفقة “تويتر” معلقة مؤقتا فى انتظار التفاصيل التى تدعم أن الحسابات الزائفة وغير المرغوب فيها والمزيفة تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين.

المصدر: nypost