الإمارات العربية – أعلنت عدة دول عربية وعالمية، أمس الجمعة، عن تنكيس الأعلام والحدادا على رئيس الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

كما أعلنت كل من الكويت والأردن عن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

كذلك أعلن كل من لبنان والمغرب وسلطنة عمان والبحرين وموريتانيا عن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لـ3 أيام حدادا على الراحل.

فيما أعلنت الجزائر عن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام ليومين، وفلسطين ليوم واحد.

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعليق كافة الحفلات والعروض الترفيهية اعتبارا من أمس الجمعة وحتى الاثنين المقبل، حدادا على الراحل.

وقدم عدد من قادة الدول العربية والغربية تعازيهم للإمارات العربية المتحدة بعد إعلانها أمس الجمعة عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الراحل، وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص عزائه “لأسرة آل نهيان الكريمة وحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة”.

كما نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد، وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أحر تعازيه لأسرة الراحل ولشعب الإمارات.

بدوره، قال ملك البحرين حمد بن عيسى إن الراحل “قضى عمرا حافلا بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها”.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي “على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان الشيخ خليفة بن زايد”.

وقدم كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والملك المغربي محمد السادس، خالص التعازي للشعب الإماراتي في فقيدهم.

اما عالميا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمة رؤساء الدول الغربية الذين نعوا رئيس الإمارات الراحل.

وقال ماكرون: “أفجعنا خبر وفاة خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وأسرته والشعب الإماراتي”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لوفاة رئيس الإمارات، وأصدر الرئيس جو بايدن بيان تعزية إضافة إلي كل من نائبته كاملا هاريس ووزارتي الدفاع والخارجية.

وقال بايدن إن خليفة بن زايد “كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة”، وأضاف: “سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة ودولة الإمارات”.

من جهتها، أكدت هاريس في بيانها عزم الإدارة الأمريكية “مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين” لافتة إلى إمكانية رؤية إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة التي تربط بين واشنطن وأبو ظبي.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن خليفة بن زايد “كان قائدا ذا رؤية ليس لبلده فحسب، بل للمنطقة بأسرها، كما كان صديقا مقرّبا للولايات المتحدة”.

وعبر أوستن عن امتنانه للرئيس الراحل “لالتزامه الراسخ بالاستقرار والأمن الإقليميين”.

وقدمت بريطانيا متمثلة في الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون، التعازي للإمارات حكومة وشعبا.

وقالت الملكة: “الشيخ خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة شعبه وتقوية علاقات الإمارات مع شركائها وحلفائها”.

بدوره، أصدر جونسون بيان وصف فيه بن زايد بأنه كان “زعيما حكيما ومحترما سيفتقده كثيرًا”.

وقدم أيضا عبدو بينيتيز، رئيس باراغواي تعازيه للإمارات وشعبها، وقال علي تويتر “نتقدم بتعازينا إلى محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، و محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، ولشعب الإمارات لوفاة خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات”.

وفي السياق، أعلن رئيس البرازيل جايير مسيس بولسونار، الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم.

وجاء في مرسوم أن الرئيس” يعلن الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، كعلامة حزن على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”، حسبما نقلت “وام”.

و نعى المستشار كارل نيهامر، رئيس وزراء النمسا، الشيخ خليفة بن زايد.

وقال: “لقد أظهر الشيخ خليفة بن زايد قيادة مبهرة ووفّر السلامة والأمن للمنطقة بأسرها” معربا عن تضامنه مع أسرة الفقيد وحكومة وشعب الإمارات.

كما أعرب المستشار النمساوي السابق سباستيان كورتس، عن تعازيه، وقال إن “الشيخ خليفة قيادة عظيمة تبني الجسور بين الأمم”، حسب المصدر ذاته.

بدوره، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالدور الذي لعبه الشيخ خليفة بن زايد خلال فترة حكمه.

وقال في بيان، إن خليفة بن زايد “قاد دولة الإمارات خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي”.

وجدد الأمين العام التزام منظمة الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع الإمارات، بما في ذلك بشأن المسائل الإنسانية والحوار بين الأديان، وقضايا السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جهته، أعرب جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن حزته إزاء وفاة رئيس الإمارات، وقال: “أحزنني نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي لعب دورا مهما في بناء الإمارات الحديثة”.

وخليفة بن زايد آل نهيان، هو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات، وكان وليا لعهده فخلفه بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة، في 2004.

وفي يناير 2014 أصيب بجلطة، فترك إدارة شؤون إمارة أبو ظبي لأخيه الشيخ محمد بن زايد.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات جثمان الراحل الشيخ خليفة الذي توفي صباح أمس الجمعة عن عمر 73 عاما.

ووري جثمان الشيخ خليفة بن زايد الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي.

وكالات