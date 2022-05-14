إنجلترا – تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، مساء اليوم السبت في الساعة (15:45) بتوقيت غرينتش، صوب ملعب “ويمبلي” بالعاصمة لندن، الذي سيكون مسرحا لنهائي كأس إنجلترا، بين تشيلسي وليفربول.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل (48 عاما) المدير الفتي لنادي تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة “الريدز”:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنطونيو روديغير، تياغو سيلفا، بينجامين تشايلويل، ماركوس ألونسو

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، جورجينيو، ريس جيمس

خط الهجوم: ميسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، روميلو لوكاكو.

بينما اختار الألماني الآخر يورغن كلوب (54 عاما) المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “البلوز”:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، إبراهيما كوناتي، فرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جوردان هيندرسون، نابي كيتا، تياغو ألكنتار.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

المصدر: “twitter/chelseafc/LFC