روسيا – استبعد المسوؤل في مجموعة العملة FoodNet ، إيغور كوكوف، حدوث نقص في مادة السكر على أرفف المتاجر الروسية في هذا الموسم أو الموسم المقبل.

وقال الخبير في حديث لوكالة “نوفوستي” اليوم الجمعة، إن المزارعين في روسيا يعملون بالفعل على حل مشكلة استيراد بذور بنجر السكر وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل.

وفي شهري فبراير ومارس من العام الجاري، واجهت روسيا زيادة كبيرة في الطلب على السكر، في ظل فرض الغرب عقوبات اقتصادية وانخفاض سعر صرف الدولار.

ولضمان استقرار سعر السلعة في روسيا، حدد كبار منتجي السكر حتى 31 يوليو القادم سعر مبيع المادة في روسيا عند مستوى 47 روبلا للكيلوغرام (0.72 دولار).

كذلك تم تحديد علاوة الربح لسلاسل البيع بالتجزئة بروسيا عند 5% لمجموعة من المنتجات الغذائية التي لها أهمية اجتماعية، في خطوة لكبح التضخم وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية في روسيا.

وأمس خلال اجتماع حكومي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن محصول الحبوب في روسيا العام الجاري قد يبلغ 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح.

المصدر: نوفوستي