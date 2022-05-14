إنجلترا – ساهم المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس في فوز فريقه ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم السبت.

وحسم كوستاس تسيميكاس سلسلة ركلات الترجيح (6-5) التي لجأ إليها الفريقان بعد تعادل في الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف، لصالح ليفربول بترجمته الركلة السابعة الأخيرة “للريدز” على ملعب “ويمبلي”، بالعاصمة لندن.

ودخل الظهير الأيمن كوستاس تسيميكاس (26 عاما) أرض الملعب في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الثاني بدلا من زميله المدافع الإسكتلندب أندرو روبرتسون.

المصدر: RT