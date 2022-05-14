الولايات المتحدة – أفادت قناة “CNN” بإجراء أجهزة الاستخبارات الأمريكية لمراجعة داخلية لأساليب تقييم الفعالية القتالية للقوات العسكرية الأجنبية.

ونقلت القناة عن مصادرها أن ممثلي لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أرسلت الثلاثاء الماضي رسالة سرية إلى مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية والبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية سألوا فيها عما هي الأساليب المستخدمة، وما الذي ينطلق منه خبراء مجتمع الاستخبارات عند وضع مثل هذه التقييمات.

وأضافت أن أعضاء اللجنة لاحظوا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية دققت خلال العام الأخير مرتين تقييمات خاطئة لقدرات القوات الأجنبية. وخاصة يدور الحديث عن تقييم القدرة القتالية للعسكريين الأوكرانيين قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والقدرة القتالية للقوات الحكومية الأفغانية قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ووصول حركة طالبان إلى الحكم في البلاد.

وأوضحت القناة أن هاتين الحالتين ستخضعان للتحليل الرئيسي خلال المراجعة الداخلية.

المصدر: تاس