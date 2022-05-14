وبحسب الصحيفة الشهيرة فإن وكيل باولو ديبالا يتواجد في العاصمة البريطانية لندن لإجراء محادثات بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يغادر ديبالا، البالغ من العمر 28 عامًا، يوفنتوس هذا الصيف، حيث ينتهي عقده مع النادي الإيطالي في 30 يونيو، وفشلت مفاوضات التجديد بين الطرفين، وأكد يوفنتوس أن اللاعب سيغادر مجانا.

وقالت “ذا صن” إن خورخي أنطون، وكيل ديبالا يتواجد حاليًا في لندن للاستماع لعروض من آرسنال ومانشستر يونايتد، حيث تم ربط كلا الناديين بالتعاقد مع ديبالا في السوق الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي أنطون سيلتقي أيضًا مع فرانك تريمبولي، الذي سيعمل كوسيط في المفاوضات بين معسكر ديبالا والأطراف المهتمة الأخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إن ناديي توتنهام ونيوكاسل يخططان لضم اللاعب أيضا.