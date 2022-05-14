ليبيا – استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج، أمس الجمعة، ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا.

الجرندي جدّد خلال هذا اللقاء، حرص تونس على دعم كل المساعي الرامية إلى استكمال المسار السياسي لليبيا الشقيقة وضمان عودة الاستقرار اليها من خلال ارساء المؤسسات الدائمة والنأي بليبيا عن كل التدخلات الأجنبية.

كما عبّر عن دعم جهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية وتجنيبه أي أخطار أو انزلاقات قد تحدث وما يمكن أن ينجر عنها من تداعيات سلبية على استقرار كامل المنطقة.

ومن جهتها، عبّرت ويليامز عن شكرها وامتنانها للدور الإيجابي والبناء الذي ما فتئت تضطلع به تونس في دعم المسار السياسي، لاسيما منذ احتضان البلاد للجولة الأولى للحوار السياسي الليبي-الليبي.

وأطلعت المسؤولة الأممية الجرندي على آخر التطورات والمساعي المبذولة من قبل البعثة الأممية لدفع المسار السياسي بما في ذلك العمل على تأمين انتخابات حرة ونزيهة.

ومثل هذا اللقاء كذلك مناسبة تبادل خلالها الجانبان الآراء حول السبل التي يمكن من خلالها معاضدة جهود الليبيّين خلال الفترة المقبلة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.